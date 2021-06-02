托卡耶夫总统会见乌兹别克斯坦总理阿里波夫

哈通社/努尔苏丹/6月2日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日在总统府会见乌兹别克斯坦政府总理阿卜杜拉·阿里波夫。

会谈中，托卡耶夫总统高度评价在困难时期展现出高度稳定的双边合作现状。哈萨克斯坦总统认为，高级别积极对话和政府间紧密合作，以及双方在加强多边合作关系的意愿可以表明这一点。

“两国之间的合作我对乌兹别克斯坦进行访问期间与沙夫卡特·米尔济约耶夫达成的共识得到高水平有效发展。我们高度重视与兄弟国乌兹别克斯坦之间的合作发展。因为，我们认为这是保障中亚地区稳定和安全的重要因素。目前，两国在各领域开展了有效合作，并在落实一系列联合项目。”总统说。

托卡耶夫表示，乌兹别克斯坦目前在多个领域得到了有效发展，并正在落实一系列改革。总统指出，哈萨克斯坦人民对战略合作伙伴和盟友乌兹别克斯坦的成就感到高兴。

“米尔济约耶夫的领导下，乌兹别克斯坦在社会经济领域得到了有效发展成果。作为兄弟国，我们对此感到高兴。当然，乌兹别克斯坦的发展将对相互合作的发展代理积极影响。”总统说。

乌兹别克斯坦总理就托卡耶夫总统的热情接待表示感谢，并向他转达了乌兹别克斯坦总统的热情问候。

“米尔济约耶夫总统和您之间基于相互信任的合作关系，哈萨克-乌兹别克合作关系得到了高速发展。根据两国总统的指示，双边贸易总额有望超过100亿美元。两国政府正在就达到这一目标开展积极工作。” 阿里波夫说。

哈萨克斯坦总统指出，两国政府要继续推进相关工作，应恢复疫情后双边贸易开展积极合作。

托卡耶夫总统表示，与米尔济约耶夫总统电话会谈期间达成了访问哈萨克斯坦的共识。

最后，哈萨克斯坦总统向乌兹别克斯坦总理颁发二级友谊勋章，以表彰其哈乌合作关系的发展和加强双边友谊做出的贡献。

【编译：小穆】