托卡耶夫总统同中国国家主席习近平通电话

哈通社/努尔苏丹/6月2日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日同中国国家主席习近平通电话。

两国元首在电话会谈中指出，高层之间的稳定可靠对话是双方全面和长期战略伙伴关系的保障。此外，双方表示满意哈萨克斯坦总统2019年9月对中国进行国事访问期间达成的重要共识落实进展。

托卡耶夫总统指出了两国建交30周年，并高度评价了双边合作关系的高速发展。他强调，哈中当前的合作关系目前有能力应对任何挑战，并成为了国家间合作的典范。

“中国是我们永远的邻邦和好朋友。我们拥有基于和平与全面合作的共同边界。在新冠疫情大流行的困难时期相互提供支持，充分表明了双方的牢固友谊。”哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统感谢中方近日向哈萨克斯坦交付首批CoronaVac疫苗。总统指出，这将有助于推动哈萨克斯坦全民疫苗接种工作。

习近平赞同哈萨克斯坦总统对哈中战略伙伴关系和困难时期互助提供援助的评价。

“两国之间形成了独特的合作方式。此外，中国与其他邻国之间的合作关系未达到这一水平。”习近平说。

中国国家主席指出了哈萨克斯坦在落实“一带一路”倡议中的重要作用。他强调，在全球关系因新冠疫情大流行而中断的时候，该倡议证明了其价值。

托卡耶夫总统重申我国对进一步多元化过境哈萨克斯坦的交通运输线的立场。他指出，应尽快恢复哈萨克斯坦和中国之间的汽车和铁路过境点的正常工作，以及两国之间的定期航班。哈萨克斯坦总统表示，这将对两国企业界和公众来说都是一个非常好的消息。

托卡耶夫总统呼吁寻求创新解决方案，以及金融、数字化和“绿色”技术，共同推动“一带一路”倡议的其他领域。

会谈中，两国元首就向政府指示落实双方协商的问题达成了共识。

双方还就国际和区域议程热点问题深入交换了意见，并指出了在联合国、上合组织和“中亚-中国”对话机制等多边机构框架下的相互合作的巨大潜力。两国元首共同认为，在新时代，多边主义概念和构建人类命运共同体至关重要。

哈萨克斯坦总统就中方一直对亚洲相互协作与信任措施会议（亚新会议）提供的支持表示感谢。

托卡耶夫总统高度评价了在西安举行的“中亚-中国”第二次外长会议成果。他同时还表示，哈方愿意参与这种国际一体化模式的发展，并提议于2022年在哈萨克斯坦举行下次会议。

中国国家主席指出，哈萨克斯坦作为中亚地区领头国家，在保障地区稳定和安全，其中美国从阿富汗撤军后发挥重要作用。

会谈结束时，托卡耶夫与习近平在相互信任和全力支持的基础上，同意继续保持各级别的密切合作关系。此外，双方还同意在上合组织成立20周年之际，在哈萨克斯坦首都举行上合组织成员国政府首脑会议。

根据会谈结果，两国元首就通过外交渠道协商中国国家主席访哈行程达成了共识。

【编译：小穆】