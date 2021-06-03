政府总理与荷兰企业代表举行会谈 签署一系列合作协议

哈通社/努尔苏丹/6月3日--政府总理阿斯哈尔·马明3日与荷兰企业代表举行会谈，讨论了农工综合体领域项目的实施问题。

根据会谈结果，哈萨克投资（КАZAKH INVEST）国有公司、国家农业研究与教育中心、哈萨克斯坦马铃薯和蔬菜种植者联盟和«卡兹纳资金管理» 股份公司，以及其他哈萨克斯坦公司与荷兰温室三角洲(Dutch Greenhouse Delta)、Food Ventures、Rijk Zwaan 、Solynta等公司就在哈萨克斯坦实施水果蔬菜生产和种薯发展、植物生物保护、在哈萨克斯坦建设温室、在突厥斯坦建设示范站和高科技研究中心等联合项目签署协议。

据总理官网消息，这些项目对哈萨克斯坦经济的投资总额将超过1000亿坚戈。

项目的实施将在哈萨克斯坦创造新的优质就业岗位，引进农工综合体领域的先进技术，并提高哈萨克斯坦的粮食安全水平和出口潜力。

荷兰企业代表将访问阿拉木图州、阿克托别州、西哈州和阿拉木图市，与各地区领导和哈萨克斯坦合作伙伴详细讨论联合项目的实施问题。

当前 ，哈萨克斯坦有900多家荷兰合资企业，广泛​​分布在哈萨克斯坦经济的能源、工程、建筑、运输和物流，以及农工业领域。

荷兰在使用先进技术和有效管理农业领域方面处于世界领先地位，是仅次于美国的世界第二大农产品出口国。

农业部长萨帕尔汗·奥玛若夫、哈萨克斯坦驻荷兰王国大使阿斯哈​尔·朱马哈利耶夫、哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司执行总裁梅尔詹·朱斯普夫、国家农业研究与教育中心董事会主席古丽米拉·伊萨巴耶娃、巴伊铁列克国有控股公司董事会副主席哈尼什·伊兹巴斯丁，以及 荷兰驻哈大使安德烈·卡斯滕斯出席会谈。

【编译：阿依波塔】