托卡耶夫总统会见亚美尼亚总统萨尔基相

哈通社/努尔苏丹/6月3日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日会见前来努尔苏丹进行工作访问的亚美尼亚总统阿尔缅·萨尔基相。

会谈中，双方就哈亚两国的双边合作，包括加强两国政治对话、经贸、文化和人道主义联系等问题进行了讨论。

双方还讨论了两国在欧亚经济联盟、集体安全条约组织等国际组织框架内的合作前景，并就全球和区域议程中的热点问题交换了意见。

托卡耶夫总统表示，萨尔基相的此次访问将在推动双边合作方面具有重要意义。

«亚美尼亚是哈萨克斯坦的友好国家，两国之间的合作关系基于友好传统。两国之间的双边关系不应仅停留在现有层面，而要发展新的合作领域。在此方面，两国的政府和相关机构正积极开展工作努力实现这一目标。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，两国在加强各领域的合作关系方面具有巨大潜力，并赞赏亚美尼亚政府代表团在近期访哈期间取得的成果。

托卡耶夫总统还表示相信两国在欧亚经济联盟、集安组织、独联体、联合国和欧安组织框架内的双边合作将继续保持良好步伐。

亚美尼亚总统萨尔基相感谢托卡耶夫总统为此次访哈行程提供的支持。

«对我来说，前来哈萨克斯坦就像走亲访友一般。两国人民关系非常友好，有着深厚的历史渊源。»萨尔基相说。

萨尔基相对托卡耶夫总统提出的进一步扩大努尔苏丹和埃里温之间的合作关系表示赞同，同时表示有意继续加强两国在贸易、教育、技术、食品加工等领域的合作内容。

【编译：达娜】