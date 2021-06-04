哈萨克斯坦参议院议长访问乌兹别克斯坦 签署两国议会间合作文件

哈通社/塔什干/6月4日—哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫在对乌兹别克斯坦进行访问框架内，双方签署了2021-2022年两国议会间合作发展路线图。

阿什姆巴耶夫在其官方Facebook账户上表示，加强与外国的议会间合作是参议院的主要优先事项之一。而这一方向也是国家元首关注的焦点。根据此，议长3日抵达乌兹别克斯坦开始进行正式访问。

“哈萨克和乌兹别克人有着共同的根源、历史和兄弟情谊。此外，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区以及国际社会上可靠的战略伙伴和盟友。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫为建立这种基于友谊和兄弟情谊的密切关系做出了巨大贡献。”阿什姆巴耶夫写道。

他还表示，现阶段，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和沙夫卡特•米尔济约耶夫两国领导人特别关注继续保持这种高水平合作关系。在此方面，哈乌合作关系在各个领域都上升到了新的高度。两国议会也为进一步发展双边关系做出了贡献。

据其介绍，访问第一天，议长会见了乌兹别克斯坦最高会议参议院（议会上院）议长谭兹伊拉·纳尔巴耶娃。会谈中，双方重点讨论了包括上议院在内的议会间关系在加强双边合作方面的重要作用，同时还谈到了发展两国经贸、文化和人道主义领域合作机制。

“两国在这些领域的合作潜力巨大。因此，我们相信，未来将会为这些领域更多的联合工作提供立法支持。”议长写道。

会谈框架内，双方签署了2021-2022年两国参议院议会间合作发展路线图。根据该文件，双方将为扩大区域间关系，解决环境问题，发展旅游和投资等领域采取联合措施。

【编译：达娜】