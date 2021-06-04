马吉利斯议长会见亚美尼亚总统

哈通社/努尔苏丹/6月4日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格玛图林4日会见了到访的亚美尼亚总统阿尔缅·萨尔基相。

尼格玛图林指出，在哈萨克斯坦独立30周年之际，亚美尼亚总统对哈萨克斯坦进行的国事访问具有重要的意义。

议长表示，亚美尼亚总统此前于哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹和总统托卡耶夫之间的会晤所达成的各项共识，将对双边对话和各领域合作发展带来有利的影响。

议长强调，哈萨克斯坦立法机构将在这一过程中提供必要的立法支持。

亚美尼亚总统则高度评价了哈萨克斯坦在全球政治舞台上的作用，并指出实现民族和睦和谐是哈萨克斯坦的重要成就之一。





阿尔缅·萨尔基相认为，哈萨克斯坦作为欧亚一体化理念的倡导者，已经成为了整个欧亚空间的政治中心国家。

«哈萨克斯坦不仅是中亚，也是整个欧亚地区各项进程的积极参与者，这些进程由首任总统纳扎尔巴耶夫提出，并得到了现任总统托卡耶夫的延续。»他说。

谈及哈萨克斯坦与亚美尼亚之间的合作，亚美尼亚总统指出，哈萨克斯坦是集安组织、欧亚经济联盟以及其他国际组织的紧密合作伙伴。萨尔基相强调期待哈亚双方继续加深包括议会间合作等各领域的联系。

尼格玛图林向萨尔基相介绍了哈萨克斯坦正在推动的各项政治社会改革进程。并表示，哈高度重视发展同亚美尼亚的全面关系，视亚美尼亚为南高加索地区可靠的合作伙伴，期待同亚美尼亚在包括独联体、欧安组织和集安组织等当中加强合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】