托卡耶夫总统与联合国秘书长古特雷斯举行视频会谈

哈通社/努尔苏丹/6月4日—哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前同联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯举行视频会谈。

据总统府新闻局消息，会谈期间，双方就哈萨克斯坦与联合国之间的合作重点，包括抗击流行病和应对气候变化，确保地区安全与稳定等议题进行了讨论。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦将对古特雷斯第二次竞选联合国秘书长职位表示支持。

双方就与阿富汗局势有关的地区安全稳定问题进行了详细讨论。 总统表示愿意继续向阿富汗提供援助并参与旨在恢复该国稳定的国际活动。 同时，古特雷斯强调了包括哈萨克斯坦在内的中亚国家在推动这一进程中的特殊作用。

托卡耶夫总统向联合国秘书长简要介绍了哈萨克斯坦为抗击新冠病毒而采取的措施，包括国QazVac国产疫苗的开发，以及到今年年底为国家55%的人口接种疫苗的计划。古特雷斯对哈萨克斯坦开发出的国产疫苗以及大规模疫苗接种运动的有效开展表示欢迎。

古特雷斯对哈萨克斯坦保护内陆发展中国家利益的倡议表示欢迎，并表示这在新冠疫情危机期间尤其重要。

托卡耶夫总统表示有意参加将于今年11月在格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会（COP26）。会议期间将宣布哈萨克斯坦在2060年前实现碳中和的新国家措施。

古特雷斯称赞哈萨克斯坦在推动全球打击核武器方面发挥的领导作用。在此方面，托卡耶夫总统邀请联合国秘书长参加将于8月举行旨在纪念塞米巴拉金斯克核武器试验场关闭 30 周年的国际会议。

根据会谈结果，双方表示将继续在共同关心的广泛问题上保持密切联系。

【编译：达娜】