欧盟拟征收碳关税 哈萨克斯坦积极应对

哈通社/努尔苏丹/6月8日 --据贸易和一体化部消息，欧盟计划自2023年起分阶段推进«碳边界调整机制»（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM），对来自碳排放标准较低国家的进口商品征收碳关税，以减少碳排放对气候的影响。

据了解，从2023年起，欧盟将对电力生产、黑色冶金和矿山生产等行业试点征收碳关税，到2025年，碳边界调整机制将扩大到包括化工、各类冶金和石化行业。

哈萨克斯坦主要向欧洲市场供应原材料产品和初级加工产品，预计欧盟开征碳关税将对哈主要出口产品造成直接影响。

2021年一季度，哈对欧盟出口的主要商品包括：原油（40亿美元，占比95%）、成品油（1.263亿美元，3%）、氢气、惰性气体和其他非金属（0.452亿美元，1%）、天然气（1910万美元，0.45%）、氧化铬和氢氧化铬（670万美元，0.16%）、植物油渣（460万美元，0.11%）、金属酸盐和过金属酸盐（270万美元，0.06%）。

贸易部指出，欧盟碳边界调整机制尚在制定之中，并正在研究是否对积极推行减排政策的出口国减免碳关税。此外，如何核算和统计碳排放量的问题也未明确。 有基于此，目前很难计算碳边界调整机制对哈可能产生后果和影响。

为减轻负面影响，生态部正在牵头制定《2050年前低碳经济发展愿景》。

根据哈碳减排政策的三种可能路径，哈政府正在制定2050年前国家经济长期发展模型。一旦欧盟明确碳关税征收方案，哈政府将着手制定相应国家规划，以最大限度减轻对哈出口的影响，并就此问题与欧盟展开谈判。

此前，哈总统托卡耶夫宣布，哈萨克斯坦到2060年实现碳中和目标。哈总理马明在回答议员质询时表示，为避免欧盟对哈出口产品征收碳关税，到2050年，哈所需的额外投资初步估算为5623亿美元。

哈政府制定的《2050年前低碳经济发展愿景》中，明确提出哈发展低碳经济面临的主要风险和拟采取的措施。

《愿景》提出哈经济发展可能出现的三种场景，即基准场景、绿色经济场景和深度去碳场景。以2017年哈对欧盟出口水平和价格计算，按照基准场景（维持现有政策措施不变），到2035年，向欧盟支付的碳关税将达到哈全部出口收入的18.4%。按照绿色经济场景（引入碳排放有偿配额机制，收紧碳排放交易体系），温室气体排放减少60%（2050年前需额外投资813亿美元），向欧盟支付的碳关税较基准场景减少6.3%。按照深度去碳场景（将新的受管控行业纳入碳排放交易体系，对非管控行业征收碳税），温室气体排放减少80%（2050年前需额外投资5623亿美元），从而达到欧盟碳排放标准，免除向欧盟缴纳碳关税。

此外，哈工业和基础设施发展部提出，为提高能效，今后每五年进行一次能源审计，并根据审计结果制定实施节能方案。哈工业部已制定包含提高能源审计质量在内的《节能法》草案，并提交议会下院审议。

【编辑：木合塔尔·木拉提】