欧美多国计划放宽限制 开放边境以重振旅游业

哈通社/努尔苏丹/6月8日 -- 在持续推进疫苗接种计划的同时，欧美多国纷纷开始开放边境，重启夏季旅游业。

西班牙这个星期开始重开国际旅游欢迎已经接种疫苗的游客入境，往返西班牙的国际航班增加大约40%，当地酒店和旅游业者乐观看待。

酒店业者说只要越多人注射了疫苗，那么就降低感染的几率，旅途中的恐惧也相对减少了。

西班牙在疫情大暴发前，是全球第二大旅游目的地，但去年在疫情影响下，入境的旅客人数骤降八成。随着旅游业重启，当局预计今年将迎来4500万名游客。

在意大利旅游重镇威尼斯，也恢复了往日的热闹。许多民众和游客趁着好天气出游，各处都是久违的人潮。随着疫情趋稳，威尼斯被纳入最低风险级别的白色区域，意味着防疫限制放宽也取消了宵禁令。

加拿大准备向完成接种新冠病毒疫苗的访客，放宽边境管控限制。

彭博社引述知情人士的话说，加拿大政府计划放宽目前的14天隔离措施。完成疫苗接种的访客入境时，仍须接受冠病检测，并可能被要求接受隔离，但期限较短。 预计，加拿大会在几天内做出宣布。

【编辑：木合塔尔·木拉提】