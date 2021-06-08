政府总理对阿特劳州进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/6月8日—哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明8日前往阿特劳州进行工作视察，对石油化工和油气工程领域重大投资项目的实施情况进行了了解。

政府总理为卡沙干油田天然气加工厂项目按下«启动键»，宣布项目正式启动。

该工厂年处理粗硫气可达10亿立方米，其中商业燃气8.15亿立方米、液化气11.9万吨、硫磺21.2万吨，以及凝析油3.5万吨。项目计划于2023年第四季度投产。

该项目将推动我国天然气加工业的发展，卡沙甘石油产量将提升至45万桶/日，并扩大我国天然气化的资源基础，提高油气生产的环境友好性。项目在建设阶段将创造2500个临时工作岗位，运营阶段将创造 600 个永久性工作岗位。

此外，政府总理视察了哈萨克斯坦首个天然气化工综合厂的建设情况。该工厂年产聚丙烯50万吨。项目由 哈萨克斯坦石化工业 ​ 公司 （ KPI ）实施，总价达26亿美元，计划于2022年3月投入运营，届时将创造630个永久性工作岗位。目前，项目完成情况占总体进度的 87.19% 。39家分包商参与了建设，其中36家为哈萨克斯坦公司。

随后，总理前往«里海石油»有限公司，了解了位于阿特劳州的«阿依然阔勒»油田2019-2021年的数字化成果。在此方面，油田石油产量增加10%，成本降低30%，运营活动提高了80%，同时减少了石油废渣，并引入了疫情期间用于远程控制和管理机制。

同时，总理视察了«Kaspi Bekiresi Limited» 鲟鱼养殖场的工作情况。据悉，近期内，该公司年产量将提高至30吨鱼肉以及3吨鱼子酱。

最后，总理还对阿特劳州的基础设施发展情况进行了了解。

【编译：达娜】