哈萨克斯坦当选联合国经社理事会理事国

哈通社/纽约/6月9日 – 在6月7日举行的联合国大会第73次全体会议上，哈萨克斯坦当选为联合国经济及社会理事会理事国（2022~2024）。

据哈萨克斯坦外交部消息，经济及社会理事会（经社理事会）是协调联合国及联合国大家庭中各组织的经济和社会工作的主要机构。

作为经社理事会理事国，哈萨克斯坦将为有效落实全球可持续发展目标以及结果中亚地区重要的人道主义问题，积极推进同国际金融和贸易组织加深联系的各类事务。

成为经社理事会理事国，也将对哈萨克斯坦的经济社会发展，以及正在开展的政治体制改革提供借鉴优秀经验的良好条件。

根据当天的选举结果，除哈萨克斯坦以外，美国、阿富汗、伯利兹、比利时、意大利、加拿大、科特迪瓦、毛里求斯、阿曼、秘鲁、坦桑尼亚、突尼斯、印度、克罗地亚、捷克共和国、智利和埃斯瓦蒂尼等国也当选为新一任理事国。

180个国家投票支持哈萨克斯坦当选。在此之前，哈萨克斯坦曾在2007~2009年间和2014~2016年间两次入选经社理事会。

联合国经济及社会理事会是联合国六个主要机构之一，它的任务是协助联合国大会促进国际经济和社会合作和发展。经济及社会理事会一共有54个理事国，其中每年18个由联合国大会选举而出，任期三年。

【编译：木合塔尔·木拉提】