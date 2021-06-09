哈萨克斯坦民族和睦大会新成员名单获批

哈通社/努尔苏丹/6月9日-- 哈萨克斯坦民族和睦大会理事会批准民族和睦大会和理事会新成员名单。

哈萨克斯坦民族和睦大会扩大会议审议了调整和补充民族和睦大会组成问题。

民族和睦大会副主席马拉特·阿兹勒汗诺夫表示，当前的结构根据哈萨克斯坦总统于2020 年 11 月 23 日的决议批准。 此外，根据2021年4月28日召开代表大会决议，民族和睦大会主席职务转交给了托卡耶夫总统。首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫将担任荣誉主席。

他指出，完善民族关系领域国家政策框架下，民族和谐保障体系实现了现代化。

据其介绍，民族和睦大会地方大会结构包括民族文化协会、科学和创新协会、公共协会和青年组织等。

民族和睦大会共有523名成员。其中，105名为民族和睦大会中央机构，418名为地方大会成员。

此外，对民族和睦大会理事会成员也进行了更新。

“理事会由 76 名成员（以前是 72 名成员）组成。其中包括国家元首、总统府和首任总统办公室领导人、新闻和社会发展部部长、文化和体育部部长、教育和科学部部长，以及努尔苏市、阿拉木图市、奇姆肯特市市长及各州州长。同时，他们也是地方大会主席。应当指出的是，理事会的 10 名成员是议会下院（马吉利斯）议员，两名成员是议会上院（参议院 ） 议员。 ”他说。

【编译：阿依波塔】