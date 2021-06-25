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    07:31, 25 六月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦计划与邻国签订蔬菜互供预购合同

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    哈通社/努尔苏丹/6月25日 -- 据贸易和一体化部消息，为确保国内市场供应和出口量稳定，哈萨克斯坦计划在蔬菜淡季及收获季与吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、伊朗和俄罗斯五国签订互供土豆、洋葱、胡萝卜、卷心菜的预购合同。

    消息称，在收获旺季，哈有能力向邻国供应76.5万吨蔬菜。但在本国蔬菜淡季，则需进口28万吨蔬菜以保障市场供应。

    政府希望将蔬菜价格波动区间控制在7%-10%的合理范围内，最高不超过20%，防止出现目前涨价1-2倍的情况。

    通过开展预购交易，可以向哈本国生产商发出扩大种植面积、提高劳动生产率和调整出口市场的准确信号，确保完成国内市场保供任务。

    此前托卡耶夫总统已要求采取系统性措施，降低食品及其他商品价格。

    贸易部部长巴赫特·苏力坦诺夫早前表示，哈市场土豆和胡萝卜供应存在缺口。

    年初以来，哈本国土豆储备减少约六成，从90.3万吨降至33万吨；胡萝卜储备减少约八成，从21.1万吨降至4万吨。

    与此同时，2020年哈土豆出口达到创纪录的36万吨，占哈土豆总产量的19%。

    苏指出，由于存在供应缺口，导致必须在淡季进口土豆，这种情况年复一年，农业部和地方政府均未采取适当措施解决上述问题。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 贸易 黄金储备
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