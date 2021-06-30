西哈州计划发展畜牧业和过境运输

哈通社/努尔苏丹/6月30日 -- 据西哈州政府消息，西哈州计划建立一个以向俄罗斯和欧洲市场出口产品为重点方向的区域畜牧业发展中心，该计划已经得到托卡耶夫总统的批准。

据介绍，西哈州在地理位置上有优势，预测500公里半径内的有效销售市场达1500万人，重要的是，从中国到欧洲的运输走廊通过西哈州，这也为过境运输业发展带来机会。

有四条中欧铁路穿过西哈州，该州与俄罗斯交界处有6个汽车检查站，2020年，每天有超过1.7万辆卡车通过该地区。同时，56%的卡车现在从哈萨克斯坦空车返回，这意味着它们很可能装载着哈萨克斯坦生产的产品运往国外市场。

这给西哈州政府发展运输和物流枢纽的计划带来了便利。该州基础设施发展计划包括为过境货物建立«绿色通道»，以及在乌拉尔斯克机场建立一个货运站。

此外，西哈州还制定了畜牧业发展计划。该地区在发展畜牧业方面也有优势。 2020年，西哈州屠宰各类禽畜(胴体重)5.2万吨，牛奶产量为23.7万吨。当地在土地清查过程中，发现了大面积未妥善利用的牧场，这些土地将转移给效率高的农户。

在用于肉类生产的牲畜养殖规模方面，西哈州全哈排名第二(54.8万头)，仅次于东哈州(71.4万头)。到2021年初，哈萨克斯坦的肉牛总数为266.2万头。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



