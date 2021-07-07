纳扎尔巴耶夫出席世界政党领导人峰会并发表致辞

哈通社/努尔苏丹/7月7日 – 祖国之光党（Nur Otan）党主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫出席了以视频在线会议形式举行的世界政党领导人峰会。

此次会议由中国共产党发起，旨在庆祝中共建党100周年。

在会上致辞时，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫向邀请其参会的中国国家主席习近平表示了感谢。

«此次峰会的主题是‘为人民谋幸福：政党的责任’，这恰恰是我所领导的祖国之光党政党工作的精髓所在。今年，是哈萨克斯坦独立30周年。作为最主要的政治力量，我们从一开始就明确了党的执政方针：如果不能提升人民和社会的生活水平，则政党的一切成就都毫无意义。»纳扎尔巴耶夫说。

首任总统着重强调了哈萨克斯坦独立至今取得的一系列辉煌成绩，并指出这些成就得益于哈萨克斯坦人民对祖国之光党的支持和肯定。

«作为一个以社会为导向的国家，我们将继续努力确保我们公民的体面生活和哈萨克斯坦的现代化。我们的目标是到2050年加入世界前30个发达国家。»努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫说。

在讲话中，纳扎尔巴耶夫还针对中国发起的关于在政治协会层面建立多边对话的新平台发表了自己的看法。

«新冠大流行再次证明，只有通过国际伙伴关系和相互支持，我们才能有效克服全球挑战。在这方面，政党可以而且应该发挥重要作用。当然，当前的国际关系模式应该建立在权利平等、尊重各方传统、价值观和特点的基础上。»哈萨克斯坦首任总统、民族领袖说。

祖国之光党党主席指出，全球国家在新冠疫苗的公平获取方面，有必要通过多边合作方式予以实施。他还强调了政治党派在减少全球挑战和发展不平等方面所采取的工作的重要作用。

«我们听众的声音在这个世界上应该更清晰、更响亮。重要的是，政党应该加强合作，为克服地缘政治紧张局势做出贡献。»纳扎尔巴耶夫说。

在致辞最后，纳扎尔巴耶夫强调了祖国之光党与中国共产党在促进哈中永久战略伙伴关系方面的重要贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】