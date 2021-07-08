哈萨克斯坦驻华大使：中国共产党为全世界树立了典范

哈通社/北京/7月8日 —— 7月6日，中国共产党与世界政党领导人峰会以视频连线方式举行。此次会议的主题为“为人民谋幸福：政党的责任”，160多个国家的500多位政党和政治组织等领导人以及逾万名政党代表等出席了会议。

据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻中国​​特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫当天在会前接受了媒体采访。

对于此次政党峰会的召开，哈萨克斯坦驻华大使十分感慨，“虽然因为疫情形势，我们只能在线上举办，但组织者能够把世界各国重要政党的领导人聚集在这里，能够举办这样一次盛大的峰会，是非常大的一个成就。”

谈及中国推动构建人类命运共同体，助推全球共同发展时，霍伊什巴耶夫表示，习近平总书记所提出的人类命运共同体倡议非常重要，也非常及时，这一倡议响应了世界不同类型国家的呼声。“我们不仅要支持它，更要大力推动这一倡议的落实，而推动它的落实也要由我们政党来进行，所以各国政党也可以为落实人类命运共同体倡议作出自己的贡献。”

哈萨克斯坦大使还提到，自己对于习近平总书记提出的“政党的责任是为人民谋幸福”这个论述非常赞同。他表示，政党不仅仅是为了执政，更要为人民谋幸福，政党应当把人民的利益放在第一位。而中国共产党始终坚持人民至上，因此取得了前所未有的成就。

“可以说中国共产党为全世界树立了典范，它告诉全世界应当如何为实现人民利益，维护人民利益作出努力。”霍伊什巴耶夫说道。

据悉，哈萨克斯坦首任总统、祖国之光党（Nur Otan）主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫当天以视频连线方式出席该会议，并发表致辞。