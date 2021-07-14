哈萨克斯坦肉制品进口量有所下降

哈通社/努尔苏丹/7月14日 – 受今年的旱情影响，部分业内人士担忧哈萨克斯坦今年秋季的肉类供应将出现短缺。

就这一问题，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫13日在新闻发布会上回答了记者们的提问。

据了解，目前国内市场上，牛肉的价格在乡村地区的售价达到了每公斤1900~2000坚戈，而在个州首府城市的售价更是达到了2500坚戈以上。至于首都努尔苏丹和阿拉木图的肉价已经达到了每公斤3000坚戈左右。

分析人士指出，在市场对肉需求较低的夏季出现这样的高价，如果继续保持这样的情况，至需求较高的秋季价格会有什么变动很难预料。尤其是考虑到今年发生在南部和西部地区的严重旱灾，很可能会使肉类产品的价格飙升。

根据贸易部部长苏力坦诺夫的说法，2020年1~4月哈萨克斯坦共出口了总价值890万美元的2700公斤牛肉，而2021年同期出口量为2600公斤（940万美元）。也就是说，牛肉价格的上涨是国际市场上同时出现的情况。至于进口方面，去年前四个月共进口了价值3500万美元的肉类，而今年同期进口量为2100万美元，即减少了41%。

«这一数据显示了我国出口量增长进口量下降的趋势。»部长说。

对于肉价的上涨是否会对国内市场造成影响的问题，贸易部长表示已经计划着手实施对应的政策。

«无论是肉类还是其他产品，首先要优先保障本国公民的需求。其次，出口问题也不会得到忽视。因为，这是重要的货币收入。农民和农场主将获得应有的收入。我们有相应的对策工具。如果国内出现了肉制品的短缺情况，我们会采取措施限制肉类的对外出口。届时，跨部门委员会会做出必要的决定。»苏力坦诺夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】