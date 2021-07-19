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    09:54, 19 七月份 2021 | GMT +6

    欧亚经济联盟计划建立有机农产品统一市场

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    哈通社/努尔苏丹/7月19日 -- 据俄罗斯经济发展部发布消息，欧亚经济委员会理事会7月14日召开会议，讨论通过《建立欧亚经济联盟有机农产品统一市场路线图》草案，拟提交8月召开的欧亚政府间理事会会议批准。

    俄经济发展部表示，采取措施发展欧亚经济联盟有机农业一体化，有助于开发联盟成员国出口潜力，提高海外市场竞争力。俄罗斯《有机农业生产法》已于2020年1月1日生效。法律禁止使用农用化学品、杀虫剂、抗生素、动物催长剂、荷尔蒙制剂，根据俄罗斯本国、欧亚经济联盟和国际标准允许使用的情况除外。法律还禁止使用胚胎移植技术、克隆技术和基因工程方法、基因工程改性和转基因生物技术，以及利用基因工程改性和转基因生物技术生产的产品。

    2021年5月，俄罗斯农业部表示，该部正在制定有机农业生产战略。俄农业部下属的农业出口中心此前表示，2015-2019年，全球有机农产品市场年均增长9%，市场规模超过1200亿美元。预计未来几年将会呈现更快增长，到2024-2025年，市场规模将达到2000亿美元。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    农业 欧亚经济联盟 黄金储备
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