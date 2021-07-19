斯拉夫集市艺术节总冠军：我把胜利献给哈萨克斯坦人民

哈通社/努尔苏丹/7月19日--获得第三十届«斯拉夫集市»国际艺术节总冠军的哈萨克斯坦歌手茹哈娅·拜杜19日分享了自己的获奖感言。

茹哈娅表示，心情特别好，这是她的第一个重大胜利。“我把胜利献给哈萨克斯坦人民，因为我感受到了同胞的支持。此外，当地民众也对我给予了支持。我从中学的时候就开始追随音乐，高中毕业后进入了音乐学院，现在是国立艺术学院三年级学生。我的下一个目标是演唱我自己创作的歌曲，并为其拍摄MV。此外，还想继续参加哈萨克斯坦和外国的电视节目。如果有外国制作人或公司提出合作，我愿意试一试。”

此外，她还谈到了歌手迪玛希·库达依别尔艮提供的支持。

“ 比赛开始之前，迪玛希给出了他的建议和支持。比赛开始之后没有再讨论，因为他是评委，我是参赛者，我们都希望公平公正的对待比赛。”她说。

根据早前报道，哈萨克斯坦歌手茹哈娅·拜杜肯斩获第三十届«斯拉夫集市»国际艺术节总冠军。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在19日对赢得第三十届«斯拉夫集市»国际艺术节总冠军的茹哈娅·拜杜肯表示了祝贺。

【编译：阿依波塔】