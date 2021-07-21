农业部计划在年内实施乳制品强制标签管理

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 据哈萨克斯坦农业部发布消息，计划在2022年前对乳制品实行强制标签管理。

消息称，引入商品强制标签管理和可追溯体系的目的是打击假冒伪劣产品流通。一是Data Matrix二维码的使用可防止过期商品再次上架。商家和分销商均无法更改二维码上的保质期信息；二是消费者可通过Naqty Onim移动应用程序，向生产商和相关国家机关反映所发现的违规行为；三是二维码加密保护和不可复制性避免了假冒伪劣产品流通。这些措施有助于净化哈国内商品市场，保护国内消费者免受假冒伪劣产品的侵害。

据统计，哈企业购置打码设备费用约占产品零售价的0.06%-0.15%。根据企业规模和产品类型的不同，一条生产线的打码设备费用为50万-920万坚戈。为此，哈政府将为乳品企业提供支持，用于返还50%的购买打码设备和加贴二维码的费用。小型企业可不加装打码设备，而是通过其他印刷机构在商品包装上打码，费用可减少1.5-3倍。

据此前报道，俄罗斯自6月1日起，白俄罗斯自7月8日起对乳制品，特别是冰淇淋和奶酪产品实行强制标签管理。因此，强制标签管理将成为保护哈国内生产商和乳业市场竞争力的重要因素。

哈萨克斯坦自2020年10月1日起对烟草制品实行强制标签管理，并于2021年11月1日起对鞋类商品实行强制标签管理。截至目前，除乳制品外，哈对酒精类商品、药品、包装水、含糖饮料和部分轻工产品实行强制标签试点管理。

【编译：木合塔尔·木拉提】