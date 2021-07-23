哈萨克斯坦汽油价格在欧洲和独联体国家中最低

哈通社/努尔苏丹/7月23日 -- 波兰市场调查机构Picodi日前发布2021年上半年汽油价格可负担性指数报告，用以衡量不同国家居民月平均工资收入能够购买的汽油升数。

报告显示，2021年上半年，随着各国经济逐步复苏，汽油价格相应上涨。欧洲和独联体国家中，汽油价格涨幅最大的国家是塔吉克斯坦（+30.1%）、亚美尼亚（+22.8%）和格鲁吉亚（+17.4%）。哈萨克斯坦汽油价格上涨6.7%，在欧洲和独联体国家中排名第21位。价格涨幅最低的国家包括俄罗斯（+5.5%）、捷克（+5.2%）和白俄罗斯（+4.9%）。

哈萨克斯坦汽油价格在欧洲和独联体国家中仍然保持最低。2021年上半年，哈汽油均价为185.51坚戈（合0.43美元）/升。汽油价格最贵的国家为芬兰，合1.9美元/升。

按照汽油可负担性统计，2021年上半年，哈职工月平均工资收入232347坚戈，扣税后实际收入188268坚戈，相当于能够购买1015升汽油（2020年同期可购买923升汽油），在欧洲和独联体国家中排名第7位。排名前3位的国家依次为德国（1786升）、瑞典（1771升）和芬兰（1589升）。俄罗斯（938升）排名第8位；吉尔吉斯斯坦（355升）排名第23位；塔吉克斯坦、亚美尼亚和乌兹别克斯坦分别以167升、309升和317升在排行榜中位居末席。

从全球范围来看，报告涉及的全球104个国家和地区中，汽油价格最便宜的为阿尔及利亚（0.34美元/升），价格最贵的为中国香港（2.44美元/升）。按照汽油可负担性统计，卡塔尔以6532升高居榜首，其后依次为沙特阿拉伯（5170升）和科威特（5158升）。其他主要国家中，美国人均月工资可购买4723升汽油；澳大利亚为4128升，加拿大为2616升，中国为955升。古巴在榜单中排名垫底，人均月工资仅能购买26升汽油。塔吉克斯坦和赞比亚分别以167升和214升排名倒数第二、三位。

【编译：木合塔尔·木拉提】