东京奥运会开幕式：哈萨克斯坦代表团帅气登场

哈通社/努尔苏丹/7月23日-- 第三十二届东京夏季奥运会开幕式拉开帷幕，哈萨克斯坦代表团走过场馆。

开幕式上，希腊代表团领衔入场。由于希腊是奥运会发源地，希腊队第一个入场已成为传统。难民代表团第二个出场。

奥运会赛场上，哈萨克斯坦的97名选手将参加28个项目的角逐。

本次奥运会上，哈萨克斯坦拳手哈姆什别克·霍恩卡巴耶夫和田径运动员奥尔加•雷帕科娃任哈萨克斯坦队的旗手。两位旗手的帅气的装扮和俊美的外形，成功的吸引了全世界观众的目光。

各国网友纷纷截图并在社交媒体上发文称赞：«简直就是王子与公主！»

本届奥运会是哈萨克斯坦作为独立国家参加的第七届奥运会。 哈萨克斯坦国家队的96名运动员首次于1994年参加夏季奥运会，并获得3金4银4铜，团体第24名。

2000年，130名哈萨克斯坦运动员参加了澳大利亚悉尼第二十七届奥运会， 获得 3 金 4 银，团体第 22 名。

在2004年希腊雅典夏季奥运会上，119名运动员获得了 1金4银3铜，团第40名。

2008年，132名哈萨克斯坦运动员参加了在中国北京举行的第29届夏季奥林匹克运动会，并获得2金4银9铜，团体第37名。

115 名运动员参加了 2012 年英国伦敦奥运会，获得了3金1银7铜的好成绩。哈萨克斯坦队获得团体第24名。

2016年，104名哈萨克斯坦运动员在在巴西里约热内卢举行的第31届夏季奥林匹克运动会上夺得18枚奖牌（3金5银10铜），获团体第22名。

【编译：阿依波塔】