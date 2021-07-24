总统听取卫生部部长工作汇报

哈通社/努尔苏丹/7月24日--据总统新闻秘书别热克·瓦里在官方Facebook账号发布的消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫24日听取了卫生部部长阿列克谢·崔工作汇报。

部长向总统就关于当前的流行病状况、疫苗接种进展以及疫苗供应协议等工作进行了汇报。

托卡耶夫总统就有关一些地区的隔离措施、医院和重症监护室接受治疗的患者人数、药品和其他医疗设备库存，以及对疫苗接种率低的地区提供方法协助等工作进行了了解。

阿列克谢·崔表示，7月最后两周的确诊感染病例比6月增加了4.8倍。截至7月24日，传染病医院普通病房的满床率为51%，重症监护室满床率为41%。此外，因感染患者人数的增长，7月份新增了1万张床位。 目前各医院尚有空余床位21400个。

卫生部长还向总统介绍了新冠变异病毒«拉姆达（Lambda）»在世界范围内的出现和传播。据悉，该变种病毒于2020年12月在秘鲁首次发现，目前，北美、南美和欧洲30个国家的3000多人已被感染。

根据会谈结果，托卡耶夫总统指示部长严格控制我国流行病学情况，加快疫苗接种步伐，为患者提供及时的医疗服务，提升初级卫生保健质量。

【编译：达娜】