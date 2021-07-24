东京奥运会首个比赛日：哈萨克斯坦队迎来首枚奖牌

哈通社/努尔苏丹/7月24日--7月24日，东京奥运会迎来开幕式后的首个比赛日。哈萨克斯坦队进行7个项目的角逐。

具体来讲，这一天，哈萨克斯坦运动员们参加了网球、竞技体操、游泳、柔道、拳击、公路自行车以及乒乓球7个项目的比赛。

根据比赛结果，网球项目：

男子单打 首轮比赛中，亚历山大·巴​伯里克对阵俄罗斯选手丹尼尔·梅德韦杰夫，但以6:4/7:6的成绩不及对手，未能晋级。

女子单打 首轮比赛中，叶列娜•热巴金娜对阵澳大利亚选手萨曼莎·斯托瑟，以6:4/6:2的成绩击败对手，成功晋级第二轮。

此外，另一名选手扎丽娜·迪亚斯对阵捷克选手巴尔博拉·克赖奇科娃，但在第二盘中因受伤退赛，无缘晋级。

男子双打 项目中，亚历山大·巴​伯里克/安德烈∙格鲁别夫组合对阵法国组合热雷米·沙尔迪/盖尔·孟菲尔斯，以6:7/7:6的成绩不及对手，未能晋级。

竞技体操资格赛：

男子跳马：米拉德·卡里姆以13.866的分数排名第17位，未能晋级。

男子鞍马：米拉德·卡里姆以11.900的分数排名第68位，未能晋级。

男子吊环：米拉德·卡里姆以13.300的分数排名第49位，未能晋级。

男子自由体操：米拉德·卡里姆以14.766的分数排名第8位，晋级下一轮。

男子个人全能：米拉德·卡里姆以82.565的分数排名第20位，晋级下一轮。

男子双杠：米拉德·卡里姆以13.400的分数排名第57位，未能晋级。

男子单杠：米拉德·卡里姆以14.766的分数排名第2位，晋级下一轮。

柔道项目：

在 男子60公斤级比赛 中，耶勒多斯·斯梅托夫一路晋级半决赛，但在半决赛中不及日本对手高藤直寿，未能晋级决赛。

然而在 铜牌争夺赛 中，斯梅托夫对阵荷兰选手托尔尼克·茨亚卡杜阿，以1秒2的成绩击败对手，荣获铜牌，为哈萨克斯坦赢得首枚奖牌。

在 女子48公斤级32强淘汰赛 中，奥特供斯特格·格拉巴尔达科未能击败中国对手李亚男。

拳击项目：

在 男子羽量级32强赛 中，谢里克·捷米尔扎诺夫对阵匈牙利选手罗兰·加洛斯，以5:0的成绩击败对手，成功晋级16强赛。

公路自行车项目：

在 男子公路赛决赛 中，阿列克谢·卢岑科以6小时11分46秒的成绩排名第21位。

游泳项目：

在 男子100米蛙泳预赛 中，德米特里•巴兰丁以59秒75的成绩位列小组第6位，未能晋级下一轮。

乒乓球项目：

在 女子单打 首轮比赛中，阿纳斯塔西娅·拉夫罗娃对阵西班牙选手玛利亚·萧，以1:4的成绩不敌对手，未能晋级。

值得一提的是，目前，哈萨克斯坦暂居奖牌榜第19位。

【编译：达娜】