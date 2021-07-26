哈萨克斯坦乡村行政长官直选投票顺利落幕

哈通社/努尔苏丹/7月26日 – 哈萨克斯坦全国范围内的乡村行政长官（乡长）直选选举投票于2021年7月25日顺利落幕。

根据哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2020年9月1日发表的题为《新现实中的哈萨克斯坦：采取行动的时期》第十条《公民参与国家治理》中明确的任务，确保落实关于建立«倾听人民声音的政府»的相关国家计划，有序推进民主化改革进程，哈萨克斯坦于2021年7月25日举行了全国范围内的乡村行政长官（乡长）的直选，对全国730个乡级行政单位行政长官进行了直接选举。

哈萨克斯坦中央选举委员会的统计显示，本次乡长直选选举期间，全国14个州730个乡级行政单位共有2582人登记参选，其中2297人被判定符合参选资格，成为乡长选举候选人。

值得一提的是，候选人当中，有超过半数的候选人（1419人）是由本人自行提名参选的。

此外，有878名候选人由在司法部合法登记的6个政党提名参选。

候选人当中，男性候选人总计1839人，女性候选人458人。

哈萨克斯坦全国«无党派监督中心»公共协会此次共组织了2000多名公民监督员，对分布全国的1847个选举投票点进行了监督。各地的其他公民自治团体也积极参与了对选举过程的监督工作。

来自各地区选举委员会的统计数据显示，今年全国各地乡村居民均对直接选举乡村行政长官（乡长）表现出了极高的积极性。全国共计有1 209 817公民参加了此次选举投票，占全国人口的13%。

其中，东哈州乡村地区的选民积极性最高，该州各个乡级行政单位居民投票率达到了90.9%。

2021年全国各州乡级行政单位行政长官直接选举居民投票率分别为：

阿克莫拉州 - 75.5%，

阿克托别州 - 79%，

阿拉木图州 - 66.5%，

阿特劳州 - 74.4%，

东哈州 - 90.9%，

江布尔州 - 90.7%，

西哈州 - 81.4%，

卡拉干达州 - 75.8%，

库斯塔奈州 - 84.4%，

克孜勒奥尔达州 - 83.6%，

曼格斯套州 - 82.4%，

巴甫洛达尔州 - 76.9%，

北哈州 - 87.1%，

突厥斯坦州 - 77.1%。

综上，哈萨克斯坦共和国2021年对730个乡级行政单位行政长官直接选举活动顺利落幕。

根据哈萨克斯坦选举法相关规定，选举结果将在选举结束后的三个工作日内予以公布。

所有当选的乡级行政单位行政长官（乡长）的登记工作将在选举结束后的7个工作日内全部完成。

哈萨克斯坦现有乡级行政单位行政长官2346人，根据最新的选举法，这些行政单位在行政长官任期结束后，都将通过直选产生新的行政长官。

哈萨克斯坦共和国议会于此前通过了具有民主本质的《和平集会法》，并对《政党法》、《选举法》、《议会及其代表地位法》和《刑法》进行了修订。

托卡耶夫总统在2020年的国情咨文中指出：«这仅仅是我们在政治领域进行改革的开端，其现代化将继续实施。实际上，必须改革所有国家权力机构。改革的主要目标是提高整个国家运作的效率。 如果我们真的想改善公民的生活，那么我们应该让他们参与改革进程。之后的政治改革应旨在使人民更广泛地参与国家治理。»

总统在国情咨文中强调，民意调查显示国民对举行乡村行政长官的直接选举呼声巨大，同时2021年绝大多数乡级地方行政单位的负责人任期也将到期。因此提议在2021年举行乡村行政长官直选。

«我们没有停滞不前，我们正在逐步改善我们的政治体系，使之适应新的现实。我们的社会需要进行政治改革，因此一定会继续进行。»总统说。

托卡耶夫总统还着重指出：«民主的主要敌人是无知和民粹主义。» 而哈萨克斯坦民主体制改革成功的前提是人民的团结、爱国主义和公民责任。

【编译：木合塔尔·木拉提】