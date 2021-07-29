哈萨克斯坦与德国就农业领域合作进行讨论

哈通社/努尔苏丹/7月29日 – 哈萨克斯坦农业部第一副部长阿依达尔别克·萨帕罗夫与德国联邦食品和农业部议会国务秘书乌·费勒尔举行视频会晤。

此次会晤的讨论主题为《德国和哈萨克斯坦关于农业食品领域合作的双边磋商》。

双方讨论了气候变化对粮食安全和农工业综合体发展的影响，并就两国农业政策的热点问题交换了意见。

双方还就双边合作项目的实施，以及哈萨克斯坦自德国进口现代农业机械等问题进行了讨论。

会谈期间，萨帕罗夫就德国西部地区受到的严重洪水灾害向德方表示慰问。他还像德国代表介绍了哈萨克斯坦今年的旱情对农业的影响，以及农业部向受灾农民提供的支持措施，包括提供饲草和建立支援基金等。

萨帕罗夫指出，气候的任何一项细微变化都会对农业生产带来巨大影响。在应对当前的干旱灾情的同时，还需要考虑如何在未来预防此类紧急情况的发生。

他还表示，在2021-2025年哈萨克斯坦国家农业发展综合项目的实施中，将采取措施，广泛引进节水技术，完善供水补贴机制。

德国议会国务秘书乌·费勒尔则在会谈期间，同哈方分享了德国在可持续农业和气候保护方面的相关计划，以及今年 6 月在布鲁塞尔举行的欧盟会谈期间实现的总体土地政策改革方案。

费勒尔指出，布鲁塞尔的会议证明了以更环保、更包容、更高效和更可持续的农业发展目标为方向的共同农业政策改革的正确性。

在此次会晤期间，双方均强调哈德农业领域关系的可持续发展。视频会议的欧洲参与者对在哈萨克斯坦实施农业领域的项目表现出了浓厚兴趣。

【编译：木合塔尔·木拉提】