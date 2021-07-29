东京奥运第六日汇总：哈萨克斯坦两名拳手晋级八强

哈通社/努尔苏丹/7月29日—29日，2020东京奥运会迎来第六个比赛日的争夺。哈萨克斯坦队在射箭、拳击、水球、网球和赛艇5个大项展开激烈角逐。

根据当天的比赛结果，哈萨克斯坦运动员们在网球项目：

女子单打半决赛中，叶列娜·热巴金娜以6:7/6:4/3:6的比分不敌瑞典对手贝琳达·本契奇，无缘决赛。热巴金娜将在铜牌争夺赛中对阵乌克兰选手叶林娜·斯维图丽娜或捷克选手玛尔凯塔·冯德劳绍娃。

拳击：

男子中量级16强赛中，阿布勒汗•阿曼库勒对阵乌兹别克斯坦选手法纳特·卡赫拉莫诺夫，以5：0的比分击败对手，晋级四分之一决赛。

男子超重量级16强赛中，哈姆什别克·霍恩卡巴耶夫对阵埃及选手尤斯利·哈菲兹，以5：0的比分击败对手，晋级四分之一决赛。

射箭：

男子个人比赛1/31淘汰赛中，伊尔法特·阿卜杜林对阵英国选手詹姆斯·伍德盖特，以7:3的成绩获胜晋级，并在1/16淘汰赛中以6:4的成绩再次击败对手，顺利晋级1/8淘汰赛。阿卜杜林将在下场比赛对阵中国选手李佳伦。

水球：

男子预赛中，哈萨克斯坦队对阵西班牙队，以4:16的比分落败。

赛艇：

男子单人双桨半决赛中，弗拉季斯拉夫·雅科夫列夫以7分03秒53的成绩排名C/D组第5位。他将于30日参加D组决赛。

【编译：达娜】