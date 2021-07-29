总统会见国家残奥会代表团成员

哈通社/努尔苏丹/7月29日--据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日会见国家残奥会代表团队员。

消息称，总统会见了第16届夏季残疾人奥林匹克运动会哈萨克斯坦代表团的成员们。

总统指出，哈萨克斯坦在独立历史上首次赢得了25个残奥会参赛资格，并指出，残奥会运动员是不屈不挠的勇气和毅力的象征。

“ 并不是每个人都可以做到从众多运动员中脱颖而出，获得参赛资格。 你们通过坚持不懈的毅力和专业训练来实现了这一点。可以说，我们的每一位运动员已经成为了获胜者，全国人民为你们感到骄傲。”总统说。

总统表示，国家将对残疾运动员们持续提供支持。

«全国有2万名残疾运动员，其中有500人是国家队的成员。我们将继续为残疾人体育运动的发展创造必要条件。目前，全国已有16家特殊俱乐部和学校。在这方面，应当特别指出于2018年在努尔苏丹市开设的残疾人体育训练中心，我国也有与美国、英国、日本和韩国一样配备所有现代化设备的残疾人体育训练中心。在这方面我想强调的是，为残疾人创造一个舒服的环境是国家的任务。»他说。

哈萨克斯坦国家残奥会代表队在此前的残奥会上获得了两枚金牌和两枚银牌。总统认为这都是对体育的热爱和努力的结果，并对国家残奥会代表团的成员们表示了极大的信心。

国家残奥委员会主席海拉特·博兰巴耶夫和国家举重总教练阿尔图尔·托米茨基介绍了运动员们的训练情况。

总统表示，他们的比赛将会受到全国人民的关注和支持，他们的胜利将是哈萨克斯坦独立30周年的特别礼物。最后，总统祝愿他们在比赛中获得好成绩。

【编译：阿依波塔】