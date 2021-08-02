哈萨克斯坦新防疫限制措施今日起正式生效

哈通社/努尔苏丹/8月2日--哈萨克斯坦国家首席卫生医师的新决议今日起正式生效。

旨在稳定国内疫情形势，并确保商业领域安全营业的新决议今日正式生效。 新决议包括对尚未提供劳动力疫苗接种文件企业工作的限制，以及对未参与 Ashyq​健康二维码系统，但工作环境不会大规模聚集人群组组织工作的允许条款。

首席卫生医师的决议在努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特、阿特劳和卡拉干达市正式生效。

以上城市：

-暂停所有未加入Ashyq健康二维码系统的企业和组织的工作，中央政府机构、州政府、执法机构、医疗 卫生组织、媒体、食品商店、药店和民生组织除外；

-禁止组织举行娱乐、体育、纪念和其他聚集性活动；

-必须将80% 的政府机构、办公室、国有公司和其他组织的员工转移到远程工作（已接种疫苗或在过去3 个月内确诊并康复的员工除外）。

未加入Ashyq健康二维码系统也可继续工作的行业包括：

-建筑工地；

-工业领域；

-非接触式服务行业（洗车、汽车维修、家用电器、手表、电话、电脑、鞋子、缝纫工作室、洗衣、干洗、配钥匙、家政服务等）；

- 花店、照相馆；

- 旅游公司、商务中心、保险公司，律师、公和会计及咨询服务机构、房地产中介、广告公司、执法机构、兑换处、当铺、银行、哈萨克邮政公司的分支机构等；

- 打包和外卖等餐饮服务；

从8 月 9 日起，符合规定的Ashyq旗舰企业（Ashyq көшбасшылары）项目参与者的工作时间可延长至 00:00时：

-购物和娱乐中心，零售连锁店；

-餐饮设施（室外餐饮场所）、美食广场；

-健身俱乐部、瑜伽中心、运动和康复设施、桑拿浴室、水疗中心和游泳池；

- 美容院、理发店、提供美容服务的沙龙；

- 卡拉OK、台球、保龄球、网吧和电影院。

未按照规定登记访客的企业将被限制工作1周，如果继续未按照规定整顿，最长将限制使用Ashyq系统1个月。

除了以上5座城市外，其周边地区也需遵守新决议。周边地区包括：邻近努尔苏丹市的布拉拜、切利诺格勒和阿尔沙勒县，邻近阿拉木图的卡拉赛、塔勒哈尔、伊犁和耶恩别克什哈萨克县，邻近奇姆肯特市的塞拉木和托列比县，以及邻近卡拉干达的铁米尔套、沙赫京斯克和阿拜县。

【编译：阿依波塔】