奥运第十日哈萨克斯坦代表团成绩汇总

哈通社/努尔苏丹/8月2日 – 8月2日，东京奥运2020进入第十个比赛日。

哈萨克斯坦代表团今日参加了射击、摔跤、水球、田径、皮划艇静水和花样游泳六个项目的比赛。

哈萨克斯坦选手今天的比赛成绩如下：

射击：男子50米步枪三姿资格赛中，尤里·尤尔科夫以1172分排名第14位，未能晋级决赛。

摔跤：男子古典式77公斤级1/8 决赛中，德梅乌·扎德拉耶夫以3:5的比分不敌日本对手屋比久翔平，淘汰出局。

水球：男子预赛中，哈萨克斯坦队对阵澳大利亚队，以7:15的比分落败。

田径：女子200米预赛中，奥尔加·萨弗洛诺娃以23.64 秒的成绩排名小组第六位，未能晋级半决赛。

皮划艇静水：女子200米单人皮艇预赛中，娜塔丽娅·谢尔盖耶娃46秒657的成绩顺利晋级下一轮，然而在1/4决赛中以46秒736的成绩在所在组别排名第7位，未能晋级半决赛。

男子1000米双人划艇中，哈萨克斯坦组合谢尔盖·叶梅利亚诺夫/蒂莫菲·叶梅利亚诺夫以3分49秒079的成绩顺利晋级，然而在1/4决赛中以3分55秒157的成绩在所在组别排名第四位，未能晋级半决赛。

花样游泳：女子双人自由自选动作初选赛中，哈萨克斯坦组合亚历桑德拉·纳米什/叶卡特琳娜·涅米奇以83.8667分排名第17位。

【编译：达娜】