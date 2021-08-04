总统听取阿拉木图州州长工作汇报

哈通社/努尔苏丹/8月4日--据总统新闻秘书别热克·瓦里在Facebook页面发布的消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日同阿拉木图州州长阿曼德克·巴塔洛夫举行电话会谈。

会谈中，州长向总统就上半年阿拉木图州的社会经济发展情况进行了汇报。

州长表示，所有关键经济部门实现了增长，短期经济增长率为 109.4%。

托卡耶夫总统获悉了该州的流行病学情况。巴塔洛夫表示，上周的新增确诊病例不超过总人口的1%。该州共有4000张新冠肺炎收治床位，现阶段普通病房的满床率为55.8%，重症监护室满床率位13%。

巴塔洛夫还向总统就有关向民众提供饮用水问题进行了汇报。他表示，该州的集中供水覆盖率为98.3%，是全国最高的地区之一。今年计划通过为7个村庄铺设管道，为11个居民点提供清洁饮用水，将这一数字提高至99.5%，政府为此拨款109亿坚戈。而在接下来的五年中，将向另外33个村庄提供饮用水，并在72个居民点开展供水网络重建工作。

此外，州长向总统就乌沙拉​尔机场跑道修复、阿拉阔勒湖岸边水处理厂的建设进展情况，以及乡长选举结果等工作进行了介绍。

根据会谈结果，托卡耶夫总统指示，要特别注意发展群众体育事业，以及促进国内旅游。

【编译：达娜】