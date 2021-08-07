东京奥运：菲亚·贝鲁尔采娃赢得空手道季军 哈萨克斯坦再添一枚铜牌

哈通社/努尔苏丹/8月7日--8月7日，东京奥运2020进入第15个比赛日。

这一天，8名哈萨克斯坦选手们参加了场地车、摔跤、现代五项、田径、皮划艇静水和空手道6个大项比赛。

8名选手今天的比赛成绩如下：

场地车：

男子凯琳赛复活赛中，谢尔盖·波诺马列夫以0.124的成绩位列第3，未能晋级下一轮。活赛每组五名运动员,其中前两名成功复活晋级下一轮。

摔跤：

男子自由式65公斤级铜牌赛中，达吾列特·尼亚兹别科夫对阵印度的巴杰朗·普尼亚，以0：8的比分落败，无缘铜牌。

现代五项：

帕维尔·伊利亚申柯在跑射联项中排名第29位，在骑马越障赛中排名第27位，在击剑加赛中位列第29位，在游泳赛中排名第29位，在击剑赛中位列第29位。

田径：

女子马拉松决赛中，詹娜·玛玛詹诺娃以2:37:42的成绩排名第46位，无缘奖牌。肯尼亚选手佩雷斯·杰普彻彻夺冠。

皮划艇静水：

女子500米双人划艇B组决赛中，哈萨克斯坦组合斯韦特兰娜·乌索娃/玛格丽塔·托尔洛波以2:04.859的成绩排名第4位，无缘奖牌。

空手道：

女子组手61公斤级以上半决赛中，菲亚·贝鲁尔采娃以4:5不敌埃及对手费尔阿勒·阿卜杜拉齐兹，无缘决赛，获得铜牌。

男子75公斤级以上淘汰赛中，达尼亚尔·尤尔达舍夫在首场比赛中以4:4的成绩击与德国对手乔纳森·霍恩战平。第二场比赛，尤尔达舍夫以2:4不敌日本对手荒贺龙太郎。达尼亚尔在第三场比赛以3:11的比分败给土耳其对手乌古尔·阿克塔什，在第四场比赛中以1:3不敌格鲁吉亚对手果吉塔·阿卡尼亚，最终未能晋级。

【编译：阿依波塔】