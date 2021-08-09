研究称未接种疫苗者再次染病几率极高

哈通社/努尔苏丹/8月9日 -- 美国疾病与预防控制中心的研究显示，没有接种疫苗的人再次感染冠病的几率，比完成接种疫苗的人高出至少一倍。疾控中心因此强烈建议即便曾经感染过冠病的人，也应该去接种疫苗。

有关研究也发现因早前感染而产生的抗体，在体内持续的时间以及对抗新变种病毒的能力有限。研究人员发现从早前感染原始病毒的病患采取的血液样本，对抗在南非发现的贝塔变种病毒的反应不佳。美国多位医护界人士也现身说法，劝请民众去接种疫苗。

传染力较强的德尔塔变种病毒为美国带来连串坏消息，当地的每日新增病例飙升到11万8000起，创下今年2月以来的新高；过去两个星期的死亡病例也激增近九成；全国各州包括佛罗里达州的儿童医院也因为儿童患者持续增加而倍感压力。

国立卫生研究院院长柯林斯接受美国广播公司访问时说，美国目前面对的情况本来就不应该发生，也就是说当局对抗疫情失败，美国正在付出可怕的代价。 他也表示，对接种疫苗和戴口罩的争论被政治化，感到愤怒。 他指出，这些都是挽救性命的医疗工具，而非政治或侵犯人身自由的言论。

【编辑：木合塔尔·木拉提】