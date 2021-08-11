欧开行全力支持哈萨克斯坦“绿色项目”实施

哈通社/努尔苏丹/8月11日 -- 据欧洲复兴开发银行（EBRD）发布消息，为支持绿色经济发展，欧开行在哈萨克斯参与实施一系列«绿色项目»，为项目提供最高达75%的联合融资。

消息称，2015-2020年，欧开行参与实施绿色经济和可再生能源融资规划，累计为哈国内15个可再生能源项目提供2.37亿欧元融资。其中，欧开行参与投资的太阳能项目每年可为哈节约能源950万吉焦，相当于哈国内30万户家庭的年消耗；参与投资的天然气改造项目可节约燃煤270万吨，减少250万吨二氧化碳排放，相当于50多万辆汽车每年的排放量。欧开行在《绿色城市》规划项下，为哈建设清洁城市和可持续发展基础设施提供资金支持，哈南部和东部地区超过340万居民将从中受益。

绿色经济融资规划项下，欧开行为哈家庭经济和中小企业节能现代化改造项目提供3000万美元资金。作为该规划首家参与者，哈小额信贷机构KMF获得高达500万美元的授信额度，用于为小型企业提供支持。此外，欧开行还为哈企业在提高能效方面提供咨询服务，创建可供选择的绿色技术平台，为企业获取绿色技术提供融资支持。

欧开行哈萨克斯坦代表处中小企业支持计划负责人卡西莫娃指出，支持绿色经济发展是欧开行在哈萨克斯坦等业务所在国的优先战略任务之一。不久前，欧开行签署《关于制定和实施哈萨克斯坦2060年前实现碳中和目标发展战略的备忘录》。为促进绿色经济发展，欧开行将为哈中小企业实施«绿色项目»提供共同融资。中小企业普遍面临能源消耗量大、能效专家紧缺等问题，影响了节能措施实施效果。欧开行«绿色项目»支持计划将帮助哈中小企业达到更高环保标准，减少成本支出。

欧开行认为，尽管哈政府提出到2060年实现碳中和的目标，但哈在«绿色道路»上才刚刚起步，目前还很难评估环保要求对中小企业可能产生的影响。哈政府对发展绿色经济高度重视，支持实施各类生态环保项目。欧开行将启动ReStart2.0企业家培训项目，其中一项内容就是中小企业绿色技术应用。该项目的主要目的是向传统企业家介绍«绿色»实践和技术基础知识。