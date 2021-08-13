中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    07:39, 13 八月份 2021 | GMT +6

    农业部：天气情况对粮食生产造成了负面影响

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/8月13日 -- 哈萨克斯坦农业部代理部长叶尔波勒·卡拉舒科夫在政府例行会议上表示，当前季节的天气状况对粮食作物的产量产生了负面影响，根据统计，粮食产量去年同期减少了35%。
    据叶尔波勒·卡拉舒科夫介绍，今年，部分地区没有降水的同时，气温也很高，而南部地区仍然处于低水位。这些情况对冬季粮食作物的产量产生了负面影响。因此，根据截至今年8月1日的地区粮仓运行数据，平均粮食产量比去年同期减少35%。

    农业部长指出，今年1-7月，哈农业总产值增长了2.4%，达到19973亿坚戈。增长主要来自牲畜产值增加了3.4%。农作物实际产值为2966亿坚戈，比去年减少3.1%。

    所有类型的牲畜和家禽数量都在增长。自年初以来，牛的数量增长了4.8%，达到900万头，绵羊和山羊增长了2.5%，马增长了9.4%，禽类增长了7.1%。活重肉类产量增加了5.4%，牛奶产量增加了3.3%。

    统计期内，粮食产值增长了3.9%，达到12284亿坚戈。糖产量增长了3.1倍，加工大米增长27.3%，谷物增长18%，黄油增长17.3%，乳制品增长4.1%，植物油和面粉增长2.4%，奶酪和干酪增加了2%，乳制品加工增长1.4%。

    今年1-7月，全哈农业固定资产投资额增长45.5%，达到3861亿坚戈，食品生产增长5.9%，达到492亿坚戈。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    农业 统计 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!