农业部：天气情况对粮食生产造成了负面影响

哈通社/努尔苏丹/8月13日 -- 哈萨克斯坦农业部代理部长叶尔波勒·卡拉舒科夫在政府例行会议上表示，当前季节的天气状况对粮食作物的产量产生了负面影响，根据统计，粮食产量去年同期减少了35%。

据叶尔波勒·卡拉舒科夫介绍，今年，部分地区没有降水的同时，气温也很高，而南部地区仍然处于低水位。这些情况对冬季粮食作物的产量产生了负面影响。因此，根据截至今年8月1日的地区粮仓运行数据，平均粮食产量比去年同期减少35%。