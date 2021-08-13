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农业部：天气情况对粮食生产造成了负面影响
哈通社/努尔苏丹/8月13日 -- 哈萨克斯坦农业部代理部长叶尔波勒·卡拉舒科夫在政府例行会议上表示，当前季节的天气状况对粮食作物的产量产生了负面影响，根据统计，粮食产量去年同期减少了35%。
农业部长指出，今年1-7月，哈农业总产值增长了2.4%，达到19973亿坚戈。增长主要来自牲畜产值增加了3.4%。农作物实际产值为2966亿坚戈，比去年减少3.1%。
所有类型的牲畜和家禽数量都在增长。自年初以来，牛的数量增长了4.8%，达到900万头，绵羊和山羊增长了2.5%，马增长了9.4%，禽类增长了7.1%。活重肉类产量增加了5.4%，牛奶产量增加了3.3%。
统计期内，粮食产值增长了3.9%，达到12284亿坚戈。糖产量增长了3.1倍，加工大米增长27.3%，谷物增长18%，黄油增长17.3%，乳制品增长4.1%，植物油和面粉增长2.4%，奶酪和干酪增加了2%，乳制品加工增长1.4%。
今年1-7月，全哈农业固定资产投资额增长45.5%，达到3861亿坚戈，食品生产增长5.9%，达到492亿坚戈。
【编译：木合塔尔·木拉提】