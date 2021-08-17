托卡耶夫总统出席哈韩商务圆桌会议

哈通社/努尔苏丹/8月17日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日出席在首尔举行的哈韩商务圆桌会议，会议就加强汽车、成套设备、资源领域的合作进行讨论。

会上，托卡耶夫总统发表主旨演讲。托卡耶夫总统称，15年来，韩国对哈直接投资额超60亿美元，550多家韩资企业在哈开展运营，其中包括三星、现代、乐天、浦项钢铁、韩国国家石油公司和其他领先企业，在这些企业的参与下实施了24个价值超25亿美元的重大项目，其中包括韩国SK工程建设公司参与的大阿拉木图外环公路项目。同时，还计划将在汽车、住房、冶金和农业领域实施16个价值超过15亿美元的有前景的投资项目。

托卡耶夫总统强调了建立基于技术创新经济的重要性。总统称，哈萨克斯坦对加工业中的高科技制造业以及工业4.0技术具有战略兴趣。众所周知，韩国在经济数字化和5G领域处于世界领先，而哈萨克斯坦拥有用于开发创新技术的现代化基础设施，现阶段正在努力扩展5G网络，并在大城市进行了试点测试。对此，托卡耶夫总统邀请韩国企业参与国家5G网络项目的实施。

此外，托卡耶夫表示，哈萨克斯坦在底土利用领域拥有巨大潜力，目前仅有25%的土地进行了地质调查。现阶段在贵金属和有色金属生产方面有5个现成项目。在此方面，总统邀请韩国企业共同开发哈萨克斯坦底土。

总统还指出，哈萨克斯坦将优先发展替代能源和可再生能源，并强调了在风能和太阳能利用方面的巨大潜力，同时建议韩国企业考虑在该领域的投资机会。此外，总统邀请与会者利用韩国技术在哈萨克斯坦联合生产核燃料，并在废物能源处理领域的实施相关项目。

同时，托卡耶夫总统赞扬了两国在工程领域的合作水平，并指出汽车工业为哈萨克斯坦经济的快速发展做出了贡献，对此，总统表示愿意扩大该领域合作，增加产量。

此外，总统表示有兴趣建立合资企业，以新技术为基础上开展石油和天然气行业的设备生产以及农产品的深加工。

在谈到为投资者创造制度环境时，总统呼吁利用哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司、经济特区和工业区以及阿斯塔纳国际金融中心的潜力。

在讲话最后，托卡耶夫总统表示，将成立一个由副总理罗曼·斯卡利亚尔领导的特别工作组，与韩国企业家开展合作，并表示总统本人将直接参与重大投资和基础设施项目的监督工作。

值得一提的是，托卡耶夫总统、政府副总理罗曼·斯卡利亚尔、«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金董事会主席阿勒玛斯​阿达穆·萨特哈利耶夫等政府和企业家22人，以及韩国产业通商资源部长官文胜煜、韩国贸易协会会长具滋烈等政府和企业家22人出席了此次圆桌会议。

根据会议结果，双方在加强汽车产业合作、开展成套设备合作、共同应对疫情、未来产业发展相关资源合作等领域共签署了总额达17亿美元的23份合作谅解备忘录，其中21份为商业文件，13份为非商业文件。

【编译：达娜】