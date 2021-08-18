阿斯哈尔·马明会见俄罗斯联邦政府总理

哈通社/努尔苏丹/8月18日—据政府总理官网新闻消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明18日在阿斯塔纳国际金融中心与前来哈进行工作访问的俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京举行会谈。

双方就进一步加强经贸、产业合作、交通物流、能源等领域的合作，以及在欧亚经济联盟框架内的互动问题进行了讨论。

会议指出，俄罗斯是哈萨克斯坦主要的经贸伙伴。两国经贸合作正逐步恢复活力。今年1-6月，双边贸易额达107亿美元，同比增长27%。若保持目前的积极态势，今年两国贸易额或将超过230亿美元。现阶段，哈萨克斯坦境内有7791家俄资企业，哈俄合资企业3325家。俄罗斯是哈萨克斯坦的五大投资国之一。过去10年，俄罗斯在哈的投资总额达126亿美元。此外，总额达53亿美元的产业合作、贸易、建筑、医药、石化、轻工等领域的30个大型联合项目正在或即将实施。

根据会谈结果，两国总理签署了多个合作文件。包括：

East Tarutin（哈萨克斯坦）与Tarutin（俄罗斯）矿产在铜（铜金）矿石生产中关于边境地区经济活动细节的政府间协定；

阿斯塔纳国际金融中心与鞑靼斯坦共和国之间的合作行动计划；

哈萨克斯坦战略规划和改革署、阿斯塔纳金融中心以及莫斯科斯科沃（SKOLKOVO）管理学院之间关于可持续发展战略合作备忘录；

巴什基尔苏打水公司与Каустик公司之间的合作总协定；

俄罗斯铁路公司和哈萨克斯坦国家铁路公司/哈萨克斯坦国家铁路快运公司之间的关于推动货物和汽车运输向无纸化技术过渡的路线图；

哈萨克斯坦国家铁路公司和俄罗斯铁路公司之间的关于组织农产品运输领域的合作备忘录。

签署文件后，双方熟悉了哈萨克斯坦政府数字办公室、阿斯塔纳国际金融中心的相关工作，以及哈萨克斯坦在提供公共服务数字化领域实施的相关项目。

【编译：达娜】