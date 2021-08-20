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    11:11, 20 八月份 2021 | GMT +6

    阿克莫拉州今年获得农业领域固定资产投资增幅最大

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    哈通社/努尔苏丹/8月20日 -- 哈萨克斯坦农业领域的资本投资在一年内增长近50%。

    根据哈萨克斯坦统计分析网站finprom.kz数据，40%的农业领域固定资产投资位于阿克莫拉州和北哈州。 不过，受旱情影响，预计今年的粮食收成不会与去年相同。

    统计显示，2021年1-7月哈萨克斯坦农林渔业固定资产投资达3861亿坚戈，较2020年同期增长了47.8%。实际成交量增长45.5%。

    绝大部分投资（3829亿坚戈，同比增长47.4%）的投资集中在了种植业和畜牧业。其中，单一或2年生作物种植领域获得了2513亿坚戈的资金，畜牧业获得投资884亿坚戈，混合农业获得353亿坚戈，多年生作物种植获得投资78亿坚戈。

    渔业部门今年获得的投资额为22亿坚戈，林业获得投资7.73亿坚戈。

    按地区划分，最大的投资份额——919 亿坚戈——属于北哈州，较前一年增长了48.6%。其次是阿克莫拉州，获得投资602亿坚戈，该地区一年内获得的农业投资翻了一番。

    获得投资第三多的地区是巴甫洛达尔州，470亿坚戈。

    数据显示，三分之二以上的投资（约2651 亿坚戈）由农业领域的自有资金提供。 另有1037亿坚戈属于非银行贷款。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    阿克莫拉州 农业 投资 北哈州 统计 经济 黄金储备
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