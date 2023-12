哈通社/努尔苏丹/8月26日 —— 哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达依别尔艮26日在俄罗斯索契举行的“新浪潮”音乐节闭幕式上演唱新歌《Fly away》。

据歌手个人网站消息,该新歌由Jordan Arakelyan作词,作曲为哈萨克斯坦著名音乐家耶德勒詹·哈巴索夫。

作曲家表示,该歌曲在某天夜间突如其来的灵感创作。

“有天晚上,我脑海上突然出现了一种旋律。然后,我又仿佛听见了迪玛希的声音。此时,我决定将该曲由迪玛希演唱。”哈巴索夫说。

值得一提的是,Jordan Arakelyan是迪玛希团队的伴唱。她曾为迪玛希的《Give Me Your Love》和《Be With Me》等歌曲作词。

【编译:小穆】