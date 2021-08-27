阿拉木图海拉特球队成果晋级欧洲协会联赛小组赛

哈通社/努尔苏丹/8月27日 —— 首届欧足联欧洲协会联赛（UEFA Europa Conference League）小组抽签仪式27日在伊斯坦布尔举行。

根据抽签结果，阿拉木图海拉特足球俱乐部分在H组，与巴塞尔（瑞士）、卡拉巴赫（阿塞拜疆）和奥莫尼亚（塞浦路斯）同组。

具体抽签结果如下：

A组：林茨（奥地利）、特拉维夫马卡比（以色列）、阿拉什科特（亚美尼亚）、赫尔辛基（芬兰）；

B组：根特（比利时）、贝尔格莱德游击（塞尔维亚）、塔林花神（爱沙尼亚）、阿诺索西斯（塞浦路斯）；

C组：罗马（意大利）、索尔亚卢甘斯克（乌克兰）、索菲亚中央陆军（保加利亚）、博多格林特（挪威）；

D组：阿尔克马尔（荷兰）、克卢日（罗马尼亚）、雅布洛内茨（捷克）、兰德斯（丹麦）；

E组：布拉格斯拉维亚（捷克）、费耶诺德（荷兰）、柏林联（德国）、海法马卡比（以色列）；

F组：哥本哈根（丹麦）、塞萨洛尼基（希腊）、布拉迪斯拉发（斯洛伐克）、林肯红魔（直布罗陀）；

G组：托特纳姆热刺（英格兰）、雷恩（法国）、维特斯（荷兰）、穆拉（斯洛文尼亚）。

值得一提的是，海拉特球队在欧联杯第三轮资格赛遗憾淘汰出局后，参加了欧协杯附加赛，并以7:2的总比分战胜埃施福拉体育俱乐部（卢森堡），成功闯入该赛事正赛。

据悉，欧协杯是欧足联创办的全新赛事，共100多支球队参赛，最终22支球队通过资格赛突围，和10支欧联杯资格赛被淘汰的球队一起，参加小组抽签。冠军球队将获得下赛季欧联杯正赛参赛资格。