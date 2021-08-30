托卡耶夫总统向全国人民致以宪法日节日祝贺

哈通社/努尔苏丹/8月30日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特· 托卡耶夫30日发表贺词，向全国人民致以宪法日节日祝贺。

以下为总统贺文全文：

尊敬的同胞们！

我向哈萨克斯坦人民致以宪法日节日祝贺！

宪法是我们国家独立的坚实支柱。

宪法表明了我们国家在法律和政治上都坚持民主和法治的原则。与此同时，明确了长期发展规划。由哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议，并直接参与制定的国家主要文件是我们社会经济成就和公共生活各个领域大规模改革的坚实基础。

宪法的崇高原则使我们能够自信地克服经济危机，并满怀信心地向未来前进。

我们将在保障公民权利和自由不可侵犯的价值观基础上建立一个公正的国家，而提高人民的生活质量和福利是我们的主要目标。

宪法通过禁止任何形式的歧视来团结我们的国家，为国家的统一和人类良知和尊严的不可侵犯性辩护。 这些关键原则确保了我们宝贵的财富——国内政治稳定。

尊重宪法体现在各方面的独立性上，已成为我国人民爱国主义的支柱。

祝愿全体哈萨克斯坦人民身体健康，团结和繁荣！

【编译：小穆】