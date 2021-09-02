阿富汗危机: 本月数百万人的粮食供应可能告罄

哈通社/日内瓦/9月2日 —— 据联合国新闻处消息，一名联合国高级官员今天警告说，阿富汗的粮食库存最早可能在本月耗尽。他敦促国际社会加大对该国的支持。

阿富汗副特别代表兼人道主义协调员拉米兹·阿拉克巴罗夫强调，虽然联合国仍然“决心提供援助”，但需要更多资金才能惠及数百万依靠援助生存的人。

他报告说，超过一半的阿富汗五岁以下儿童严重营养不良，超过三分之一的公民吃不饱饭。

他说：“极为重要的是，我们必须采取必要步骤，提供阿富汗目前需要的必需品，防止阿富汗陷入进一步的人道主义灾难。”

阿拉克巴罗夫在首都喀布尔说，这意味着向那些极度贫困的人提供食品、健康和保护服务以及非食品物资。

最近几天，联合国将医疗物资空运到阿富汗北部的马扎里沙里夫机场，同时通过陆路将大约600吨的食品用卡车从巴基斯坦跨越边境运往阿富汗。

最脆弱的儿童

联合国机构还向社区提供水和卫生设施以及保护服务，包括在喀布尔机场滞留的大约800名儿童。

然而，阿拉克巴罗夫说，世界粮食计划署的库存可能会在9月底耗尽。

他补充说:“为了保持目前的需求，我们需要至少2亿美元用于食品供应，以便能够向儿童这一最弱势群体提供帮助。”

联合国将在未来几天为阿富汗发出紧急募捐呼吁。

确保人道主义准入

他说，尽管两个“主要”联合国会员国已经表示它们将提供财政支持，但这仍然不够。他表示，“我们需要国际社会真正广泛地参与这些资源调动努力。”

在目前的动乱之前，阿富汗就已约有1800万人，即一半人口，依靠紧急援助来满足他们的基本需求。今年早些时候发出的13亿美元的募捐呼吁，迄今只获得了不到4亿美元的资金。

截至目前，人道主义伙伴仍能够进入该国大部分地区，并在403个地区中的394个开展工作。

性别平等是一种“考验”

阿拉克巴罗夫说，尽管塔利班提供了“各种保证”，但由于几个问题，包括允许妇女继续工作的程度，各省之间的人道主义准入有所不同。

在一些地方，塔利班省级当局允许妇女人道主义者返回她们在卫生和教育领域的工作岗位，或者参加需求评估。他说，但在其他地方，“未能做到这一点”。

他说：“我们继续非常强烈地向塔利班主张，首先是尊重两性平等和参与的原则，以便妇女能够重返工作岗位并提供所需的援助。并为我们开展工作提供一切必要的便利。”

阿拉克巴罗夫强调，工作人员的安全是重中之重，特别是对女性工作人员而言，她们大多是阿富汗国民。

他说:“性别平等和妇女问题也是对塔利班以及国际社会反应和互动方式的一个巨大考验。显然，它是联合国关注的中心。”