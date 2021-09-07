总统熟悉北哈州收割工作

哈通社/努尔苏丹/9月7日—据总统府新闻局消息，正在对北哈州进行工作视察的托卡耶夫总统，7日参访了位于克孜勒扎尔区拜铁列克村的«Service Zhars»企业。

托卡耶夫总统对农作物状况进行了了解，并检查了参与收割活动的农业机械。

总统在与企业负责人及机器操作员进行交谈时指出，在最近发表的国情咨文中提出了发展农业领域的若干任务。

«须完善和规范国家在补贴方面的政策。»总统说。

总统还提到了包括面粉在内的成品和加工品出口的下降，并强调了需要采取优惠的关税政策。

«哈萨克斯坦传统上主要对乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和阿富汗市场供应面粉。一般而言，政府和贸易部负责处理关税监管问题。政府正在提出未来对粮食征收出口税的问题。 但鉴于目前的情况，我认为现在还为时过早。 因此，我们需要重新启动对生产者特别是面粉生产者的补贴机制。 我们应当出口高附加值的成品和加工产品。»总统说。

此外，总统还强调了向农业综合企业提供设备的重要性。

«政府应帮助向农业生产者提供此类设备。没有现代技术，我们的农业就不会发展。其次要确保这些设备的可得性，因此要继续实施低息的信贷政策。»总统说。

【编译：达娜】