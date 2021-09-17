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    13:27, 17 9月 2021 | GMT +6

    托卡耶夫总统：上合组织将进入新的发展阶段

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    哈通社/努尔苏丹/9月17日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日在杜尚别召开的上海合作组织成员国国家元首理事会会议上表示，上海合作组织将进入新的发展阶段。

    总统表示，今年对上海合作组织来说是重要的一年。 20年前，通过了《上海合作组织成立宣言》，迈出了历史性的一步。成立于21世纪初的上海合作组织，向世界展示了为欧亚各国人民的安全、发展和繁荣开展有效合作的意愿。在各方的共同努力下，上海合作组织已成为世界上最成功且具有影响力的区域性组织。上合组织责任区包括庞大的人口、财政、原材料资源，以及强大的技术潜力。

    他强调，已经形成了坚实的监管框架，并建立了有效的各级互动机制。

    “组织的国际关系正在迅速扩大。毫无疑问，印度和巴基斯坦的加入也加强了上合组织，并为其工作增加了明显的跨欧亚特征。启动接纳伊朗进程的决定，以及给予埃及、沙特阿拉伯和卡塔尔对话伙伴地位的决定，为组织增加了中东属性。这一切都证明了上海合作精神的相关性和独特性 。 ” 托卡耶夫说。

    国家元首指出，上海合作组织一直并将继续是一个公开透明的结构，其活动不针对其他国家和区域的利益。

    “上海合作组织将进入新的发展阶段。 ” 他说。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    上海合作组织 总统 塔吉克斯坦 黄金储备
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