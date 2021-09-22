第九届全哈机械制造业论坛在首都开幕 总统致信祝贺

哈通社/努尔苏丹/9月22日 -- 为期两天的第九届全哈萨克斯坦机械制造业者论坛，22日在首都世博园区开幕。

哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔在论坛全体会议上宣读了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。

总统在贺信中，对第九届全哈机械制造业论坛的顺利召开表示了祝贺。

总统指出，全哈机械制造业论坛已成为企业与国家之间开展对话，解决行业发展过程中遇到的实际问题的有效平台。

托卡耶夫总统还表示，尽管遭遇了新冠疫情的冲击，但包括汽车制造业在内的哈萨克斯坦机械制造业企业，以24%的增长率成为了国家经济发展的重要驱动力，并且在经济中的贡献度首次超过了采掘业。

总统在贺信中表示，哈国机械制造业从业者们不仅有尊严的完成了既定的生产任务，还在进一步的扩大生产。

托卡耶夫强调指出，机械制造业始终是我国经济领域变革的前沿行业，国家也自始至终都在通过一系列的政策对行业提供支持。

«在今年的国情咨文当中，拟定了至2025年实现制造业出口规模240坚戈，劳动生产率提升30%的目标。为此，国家将通过产业政策法和国内企业原材料供应审批机制，协调国内农工业政策。我有信心机械制造业将成为哈萨克斯坦经济、就业和出口的驱动力。»托卡耶夫总统写道。

据了解，为期两天的第九届全哈机械制造业论坛将包括各种形式的小组讨论和会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】