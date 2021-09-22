粮农组织警告：数十年来的发展努力遭遇挫折

哈通社/罗马/9月22日 —— 据联合国新闻处消息，联合国粮食及农业组织今天发布的一份新报告明确指出，2019冠状病毒病疫情导致联合国《2030年议程》中所包含的可持续发展目标实施进展受阻，危及数十年来的发展成果。

粮农组织首席统计师皮埃特洛·杰纳里表示：“报告向我们发出警示，多项可持续发展目标所取得的进展遭遇逆转，可持续发展的各个领域都受到严重影响，实现 《2030 年议程》 因而面临更严峻挑战。”

2015年，联合国纽约峰会通过了一系列“可持续发展目标”。题为《2021年粮食及农业相关可持续发展目标指标进展跟踪》的这一报告重点关注其中八个目标。

滞后或进展甚微的领域

全球实施进度滞后或进展甚微的领域包括：

• 疫情可能造成2020年长期饥饿人口新增8300万，达到1.32亿，消除饥饿的目标更难实现；

• 粮食供应链损失率已达到难以承受的高度（14%），而这尚且发生在粮食进入消费环节之前；

• 农业体系在灾害造成的经济损失中首当其冲；

• 小规模粮食生产者仍然处于不利地位，其中发展中国家的女性生产者即使生产水平高于男性生产者，收入仍不及男性；

• 新冠疫情及相关封锁措施所引发的各类限制导致食品价格波动加剧；

• 维持粮食和农业动植物遗传多样性的进展仍然疲弱；

• 土地权利方面的性别不平等现象普遍存在；

• 歧视性的法律和习俗仍然是妇女获得权属权益的障碍；

• 许多区域仍极度缺水，危及可持续发展的进度；

正在取得进展的领域

但报告同时提及了数个正在取得进展的领域。这其中包括：

• 实施打击非法、不报告和不管制捕鱼的措施；

• 可持续森林管理；

• 取消农业出口补贴；

• 投资以提高发展中国家的农业生产力；

• 发展中国家和最不发达国家获得尤以农产品为代表的免关税市场准入。

这份新报告的问世恰逢联合国粮食体系峰会于本周召开，该峰会旨在提高全球意识并推动采取行动，以促进粮食体系转型、消除饥饿、减少膳食相关疾病并保护地球。

应对之道

报告强调需要扩大农业投资，改善农民获取农业新技术、信贷服务和信息资源的机会；支持小规模粮食生产者；保护粮食和农业动植物遗传资源；采取措施应对粮食价格波动，防止潜在灾害事件演变为全面灾难。

报告还呼吁：在受缺水影响最严重的区域采取更多行动以提升用水效率；实施更有针对性的干预措施以减少粮食损失和浪费；加强陆地和森林生态系统的保护。

报告强调，在制定并执行法律保障妇女土地权利以及应对非法、不报告和不管制捕鱼对全球渔业可持续性的威胁方面，仍需取得更多进展。

最后，报告还发出紧急呼吁，要求针对农业发展提供更多、更优质的数据。