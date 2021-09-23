政府总理会见欧洲复兴开发银行行长

哈通社/努尔苏丹/9月23日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明23日会见欧洲复兴开发银行行长奥迪勒•雷诺-巴索。

总理表示，欧洲复兴开发银行与哈萨克斯坦建立合作以来，在金融、基础设施、住房、能源、中小企业、农业和信息技术等优先经济部门投资了总金额超过 100 亿美元约 300 个项目。 2021年，将签署总额为6亿美元的联合项目实施协议。

会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦政府与欧洲复兴开发银行于今年 3 月签署的关于扩大合作以促进国家可持续发展和增长协议的实施。

同时， 讨论了进一步扩大欧洲复兴开发银行对基础设施发展的参与、在哈萨克斯坦实施能源部门脱碳计划、实施欧洲复兴开发银行«绿色城市»项目、污水处理厂现代化，以及对中小企业的支持问题。

双方对大阿拉木图外环公路和阿拉木图市以阿斯芬迪亚罗夫命名的医院建设，以及通过公私合作模式进行的其他医疗卫生设施的建设问题给予了高度关注。

根据会谈结果，双方签署了阿拉木图机场的现代化和扩建合作协议，以及«克孜勒奥尔达-杰兹卡兹甘»高速公路的重建协议。

哈萨克斯坦第一副总理阿里汗·斯玛伊洛、国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫、财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫、生态、地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫、卫生部长阿列克谢·崔和能源部第一副部长穆拉特·朱热别科夫出席会谈。

【编译：阿依波塔】