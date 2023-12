哈通社/努尔苏丹/9月24日--美国总统乔拜登计划提名康乃尔大学银行法教授沙吾列·沃玛洛娃担任美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency,OCC)署长。

据Bloomberg.com网站消息,沃玛洛娃的正式候选人资格可能会在本周获得提名。如果她被任命为这个职务,这位哈萨克女性将成为成立于 1863 年的美国货币监理署的首位女性领导人。

美国银行业货币监理署是美国财政部下辖的银行业监管机构,监管全国银行与储蓄机构及其他联邦许可的外国银行在美分支机构共计1200家,占美国的商业银行资产的三分之二。

沙吾列·沃玛洛娃是康奈尔大学银行法教授,出生在哈萨克斯坦,毕业于莫斯科国立大学(1989 年)、威斯康星大学(1999 年)和西北大学(2001 年),法学博士。 精通哈萨克语、俄语和英语。

【编译:阿依波塔】