马吉利斯议长会见塔吉克斯坦议会上院议长

哈通社/努尔苏丹/9月24日-- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林24日会见对哈萨克斯坦进行正式访问的塔吉克斯坦马吉利西·米利（议会上院）议长鲁斯塔姆·埃莫马利。

会谈期间，双方讨论了两国议会间的合作前景。

尼格马图林表示，塔吉克斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区的重要伙伴和可靠盟友，国家总统特别重视扩大双边合作问题。他指出，两国战略伙伴关系的高水平是哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫与塔吉克斯坦总统拉赫蒙建立合作的结果。托卡耶夫总统今年对杜尚别进行的正式访问为双方合作的发展提供了新动力。

塔吉克斯坦马吉利西·米利（议会上院）议长鲁斯塔姆·埃莫马利对双边合作水平给予了高度评价。

埃莫马利表示，塔吉克斯坦高度重视与哈萨克斯坦的关系。 两国领导人之间充满信心的对话将有助于发展合作关系和法律框架的完善。

双方表示，加强议会间对话是哈塔关系的重要组成部分。

尼格马图林向埃莫马利介绍了哈萨克斯坦议会下院的工作方向，以及为总统倡议提供的立法支持工作。

此外，会谈对包括阿富汗局势在内的地区和国际安全问题给予了高度关注。

【编译：阿依波塔】