托卡耶夫总统出席阿塔梅肯企业家协会第八届大会

哈通社/努尔苏丹/9月28日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统28日出席了阿塔梅肯企业家协会第八届大会。

总统在讲话中指出，企业家协会已成为政府可靠的伙伴，并为国家稳定发展做出了巨大贡献。他认为，阿塔梅肯企业家协会不仅在哈萨克斯坦，还在国际上也保护着我国企业的利益。

托卡耶夫表示，5年前，中小企业在GDP的占比例为24%。当前，这一数据增至32%，并保障了350万人的就业问题。

总统指出，新冠肺炎大流行对商业活动的发展造成了影响。困难时期，国家对企业家提供了全面的支持。各类国家规划框架下，总额达6.3万亿坚戈的3项范围及方案得到了落实。根据今年前8个月的数据，国家经济增速达3%。

托卡耶夫总统表示，国家将继续对企业家提供支持。因此，2022年将为“简单物品经济”和商业路线图国家规划拨款1万亿坚戈资金。

讲话中，总统谈及了政府和商界近期的工作任务。他指出，我国需要新的监管政策。必须从严格监管转向刺激商业活动的“智能监管”自律机制。

托卡耶夫指出，形成现代商业生态系统是政府和阿塔梅肯企业家协会的共同主要工作方向。他认为，要从直接的商业支持转向旨在激发企业竞争力、效率和生产力的质变。

总统强调，支持国产商品是我国经济政策的优先方向。此外，项国内加工企业提供价格合理的原材料是国家进一步工业化的重要任务之一。因此总统表示，将在年底前通过解决一系列问题的“工业政策”法案。

托卡耶夫总统指出了继续在国家和商业之间的关系积极实施数字化的重要性。因此，阿塔梅肯商业信息服务开放数据库于7月1日正式投入使用。

哈萨克斯坦总统表示，有必要积极推动商业数字化进程。目前，国内52%的工作岗位面临自动化的高风险。

会上，托卡耶夫总统还注重关注了实现碳中和目标问题。

【编译：小穆】